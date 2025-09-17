Бенфіка достроково завершила співпрацю з головним тренером Бруну Лаже. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Напередодні «орли» сенсаційно програли азербайджанському Карабаху (2:3). Георгій Судаков робив усе що міг – оформив два асисти, але Анатолій Трубін не виручив, пропустивши тричі. У тому числі від іншого українця Олексія Кащука. Після цього президент клубу Руї Кошта повідомив про відхід наставника команди.

Хочу повідомити всім уболівальникам Бенфіки, що ми щойно досягли згоди з Бруну Лаже, який припиняє роботу головного тренера Бенфіки з цього дня. Хочу подякувати Бруну за все, що він намагався зробити, за все, що він зробив для Бенфіки, за всю відданість, яку він проявив протягом цього року, представляючи наш клуб.

Але, на жаль, настав момент, і ми зрозуміли, що час змін настав. Щодо наступного тренера: ми розраховуємо, що вже в суботу, у Віла-да-Авіш, новий наставник сидітиме на лаві запасних.

Цей тиждень залишив глибокий слід. Ми повинні підняти голову і тримати курс на цілі, які залишаються незмінними. Важко пояснити, як команда так різко змінилася. Це не виправдання, але наш сезон справді був незвичним: короткий відпочинок, одразу Суперкубок і кваліфікація Ліги чемпіонів, далі постійно по два матчі щотижня. Та все ж результати останніх ігор змусили ухвалити рішення.

Знову звільнюю тренера? Я прихильник довготривалих проєктів. Торік ми до останнього боролися за всі титули і навіть у Клубному чемпіонаті світу дійшли до 1/8 фіналу. Я вважав, що змінювати тренера перед Суперкубком і кваліфікацією Ліги чемпіонів було б безвідповідально. Результати тоді довели, що рішення було правильним. Тепер ситуація інша.