Сергій Стаднюк

У стартовому турі основного етапу Ліги чемпіонів Бенфіка на своєму полі сенсаційно поступилася Карабаху з рахунком 2:3.

«Орли» впевнено почали матч. Уже на 6-й хвилині Барренчеа відкрив рахунок, а на 16-й Павлідіс подвоїв перевагу після передачі Георгія Судакова, для якого це вже була другий результативний пас у матчі. Азербайджанський клуб швидко повернув інтригу – на 30-й хвилині відзначився Леандру Андраде.

Після перерви Дуран зрівняв рахунок, перегравши українського голкіпера господарів Анатолія Трубіна. Кульмінація ж настала на 86-й хвилині, коли ще один українець Олексій Кащук, що вийшов на заміну в складі Карабаха, забив переможний м'яч, подарувавши своїй команді історичний тріумф у Лісабоні.

До вашої уваги огляд матчу.

Після сенсаційного провалу президент Бенфіки Руї Кошта оголосив про прощання з головним тренером Бруну Лаже.