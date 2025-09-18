Сергій Стаднюк

Жозе Моурінью став новим головним тренером Бенфіки. Про це повідомляє пресслужба клубу. У повідомленні, надісланому до Комісії з ринку цінних паперів (CMVM), зазначається:

Бенфіка і SAD інформують, про досягнення домовленості з тренером Жозе Маріу дос Сантосом Моурінью Фелішем щодо підписання трудового спортивного контракту, який діятиме до завершення сезону 2026/27. Також повідомляється, що протягом 10 днів після останнього офіційного матчу сезону 2025/26, на тих самих умовах, як Бенфіка SAD, так і тренер матимуть право вирішити не продовжувати контракт на сезон 2026/27. Бенфіка

🦅 Bem-vindo, José Mourinho! — SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025

За Бенфіку виступають одразу двоє футболістів збірної України, голкіпер Анатолій Трубін і півзахисник Георгій Судаков. Останній перебрався до клубу цього літа з Шахтаря на правах оренди із зобов’язанням викупу.

Нагадаємо, Бенфіка звільнила попереднього тренера Бруну Лаже після провалу в стартовому матчі Ліги чемпіонів проти азербайджанського Карабаха (2:3).