Головний тренер португальської Бенфіки Жозе Моурінью підбив підсумки переможного матчу п'ятого туру Ліги чемпіонів проти нідерландського Аякса, що завершився з рахунком 2:0.

«Хтось вплинув на гру більше, хтось менше. Проте всі виконували план на матч, всі проявили відданість справі та самовіддачу. Я зробив першу заміну тільки наприкінці гри і навіть не використав усі п'ять. Тому я був щасливий.

Через травму Лукебакіо не міг зіграти. З Атлетіку ми намагалися щось вигадати. Тут ми грали з Еурснесом і Судаковим, які не показують нам такої гри, як Доді... Але вони дали нам інші можливості, – сказав Моурінью для A Bola