Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував поразку своєї команди у півфіналі Кубка португальської ліги від Браги з рахунком 1:3.

«Погляди на гру можуть різнитися, але цей поєдинок, вважаю, всі оцінять одностайно. Ваша думка збігатиметься з нашою.

Стартову половину зустрічі ми провели невдало, хоча початок був багатообіцяючим: ми володіли м'ячем і мали шанси відзначитися. Потім стався епізод із пенальті, який у підсумку скасував VAR – це могло додати нам сил, проте замість цього почався справжній спад.

З точки зору техніки це був очевидний провал: футболісти помилялися в елементарних ситуаціях. Був відрізок, коли прямо перед моєю лавкою троє різних гравців по черзі робили поперечні паси в низькому блоці біля власних воріт.

В емоційному плані перший тайм ми також провалили – за винятком перших п'яти хвилин, я не бачу нічого позитивного. Після перерви команда змінилася: увімкнула пресинг, почала активно відбирати м'яч і йти вперед.

Можна констатувати, що перша половина залишилася за «Брагою», а друга – за нами. Справедливим підсумком могла стати нічия, але вийшло інакше. За підсумком, це не Брага здобула перемогу – це ми самі зазнали поразки», – цитує Моурінью видання Record.