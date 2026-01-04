Судаков прокоментував перемогу Бенфіки в матчі чемпіонату Португалії
Георгій опублікував допис у Instagram
близько 1 години тому
Георгій Судаков/фото: Бенфіка
Український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков коротко прокоментував перемогу своєї команди над Ешторілом із рахунком 3:1 у 17-му турі чемпіонату Португалії.
«Гарний старт у 26-му. Готуємося до чергового фіналу», - написав Судаков.
На даний момент Бенфіка посідає третю позицію в турнірній таблиці Прімейри, набравши 39 очок після 17 зіграних матчів.
У наступному турі Трубін, Судаков та їхні одноклубники вирушать на виїзний матч проти Ріу Аве, який відбудеться 17 січня з початком о 22:30 за київським часом.
