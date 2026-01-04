Трубін відреагував на перемогу Бенфіки над Ешторілом: «Ціную матчі, коли не все ідеально»
Український голкіпер лаконічно відреагував на перемогу Бенфіки
близько 2 годин тому
Анатолій Трубін/фото: Бенфіка
Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін коротко прокоментував перемогу своєї команди над Ешторілом з рахунком 3:1 у 17-му турі чемпіонату Португалії.
«Ціную матчі, коли не все ідеально, але команда тримає концентрацію до кінця.Важлива перемога вдома. Рухаємось далі», – написав Трубін.
У поточному сезоні Бенфіка посідає третю позицію у турнірній таблиці ліги, набравши 39 очок після 17 зіграних матчів.
Раніше Трубін став найкращим голкіпером Європи з найбільшою кількістю матчів без пропущених м'ячів в 2025 році.