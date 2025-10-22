У рамках третього туру Ліги чемпіонів сезону 2025/26 відбувся матч між Ньюкаслом та Бенфікою, який пройшов на стадіоні Сент-Джеймс Парк та завершився перемогою англійського клубу з рахунком 3:0.

Після гри головний тренер португальців Жозе Моурінью поділився своїми враженнями від поразки команди.

«У першому таймі Сент-Джеймс Парк був тихим. Вболівальники вдома відчували, що Бенфіка була набагато ближче до голу. Ньюкасл приніс свій ентузіазм зі стандартів. Це був єдиний момент, коли вони тиснули на суперника. У другому таймі другий гол зламав гру.

Було хороше виконання в першому таймі. Не просто приїхати сюди і зіграти так, як ми зіграли в першому таймі, створивши чотири топ-моменти, влучивши в стійку, будучи командою, яка – на мою думку – була ближче до перемоги.

У Бенфіки нема залікових балів? У нас ще 15 очок, які можна заробити, граючи три матчі вдома. Ми програли Челсі на виїзді, Ньюкаслу на виїзді, що в підсумку не було б драматично. Я б сказав, що, можливо, 10, 11 – це ті очки, які нам потрібні для виходу, тож граємо далі».