У п'ятницю, 17 жовтня, Бенфіка перемогла Шавеш (2:0) у матчі 1/32 фіналу Кубка Португалії.

Український півзахисник Георгій Судаков провів на полі 89 хвилин, відзначившись двома асистами. Водночас, український воротар Анатолій Трубін провів матч на лаві запасних.

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував перемогу своїх підопічних.

«Я думаю, що ми в основному контролювали ситуацію. Але я незадоволений, бо ми діяли по-іншому. Ми хотіли збільшити інтенсивність атаки, але були повільними.

Думаю, ми завжди почувалися спокійно, а ранній гол ще більше нас заспокоїв. Ми широко грали, ніколи не заходили в штрафну і рідко шукали глибини. Другий тайм був кращим, з наміром закрити гру. Шкода, що ми закрили її лише ближче до кінця», – цитує Моурінью O Jogo.