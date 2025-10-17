Судаков повернувся в Бенфіку, з якою далі крокує в Кубку Португалії
Трубін отримав відпочинок
близько 1 години тому
Бенфіка з Георгієм Судаковим у складі розпочала шлях у Кубку Португалії, зустрівшись в 3 раунді проти Шавеша. Гра завершилась з рахунко 2:0.
Участь хавбека збірної України в цій зустрічі була під питанням через ушкодження плеча, яке отримав в таборі синьо-жовтих. Лікарі Бенфіки доклали зусиль, аби Георгій вийшов на кубкову зустріч.
Інший українець Анатолій Трубін мав можливість перепочити, а його бекап Соареш вперше зіграв за каденції нового наставника.
Дубль Павлідіса забезпечив команді Жозе Моурінью вихід до наступного раунду.
Судаков в матчі проти Шавеша відіграв 89 хвилин.
Кубок Португалії. 3 раунд
Шавеш - Бенфіка 0:2
Голи: Павлідіс, 8, 80
