Бенфіка з Георгієм Судаковим у складі розпочала шлях у Кубку Португалії, зустрівшись в 3 раунді проти Шавеша. Гра завершилась з рахунко 2:0.

Участь хавбека збірної України в цій зустрічі була під питанням через ушкодження плеча, яке отримав в таборі синьо-жовтих. Лікарі Бенфіки доклали зусиль, аби Георгій вийшов на кубкову зустріч.

Інший українець Анатолій Трубін мав можливість перепочити, а його бекап Соареш вперше зіграв за каденції нового наставника.

Дубль Павлідіса забезпечив команді Жозе Моурінью вихід до наступного раунду.

Судаков в матчі проти Шавеша відіграв 89 хвилин.

Кубок Португалії. 3 раунд

Шавеш - Бенфіка 0:2

Голи: Павлідіс, 8, 80

