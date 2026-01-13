На позиції голкіпера у Бенфіці намічаються серйозні зміни. За даними Loucos Pelo Befica, представники бразильського воротаря Манчестер Сіті Едерсона підтвердили його повернення до Бенфіки вже влітку наступного трансферного вікна.

Водночас повідомляється, що Анатолій Трубін залишить лісабонський клуб після закінчення поточного сезону.

Цього сезону український голкіпер провів 28 матчів у всіх турнірах за Бенфіку, пропустивши 21 м'яч і оформивши 15 «сухих» матчів.

Раніше в Португалії зробили заяву щодо Трубіна та його майбутнього в Бенфіці.