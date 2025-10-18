Португальська преса: «Судаков здавався відірваним від гри»
Українець допоміг своїй команді пройти далі
9 хвилин тому
Український хавбек Георгій Судаков продовжує підкорювати Португалію. У матчі 1/32 фіналу Кубка Португалії він допоміг Бенфіці в поєдинку проти Шавеша (2:0).
Український хавбек прийняв участь у двох голах лісабонської команди, зробивши два асисти на Вангеліса Павлідіса.
Португальське видання Abola оцінило дії Судакова у 6,0 балів.
«Його помічали лише тоді, коли м’яч був у його ногах. Коли ж м’яч був далеко, він здавався відірваним від гри, не захищався (або захищався погано) і не створював жодного тиску на гравця з м’ячем. Однак він був безпосередньо причетний до обох голів Бенфіки, особливо до другого, коли віддав пас на Павлідіса».
23-річний Судаков у цьому сезоні провів за Бенфіку вісім матчів: два голи, три передачі.
