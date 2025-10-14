У п'ятницю, 17 жовтня, у рамках 1/32 фіналу Кубка Португалії відбудеться зустріч між Шавешем та Бенфікою. Участь українського півзахисника Георгія Судакова залишається під сумнівом через травму, отриману під час перебування у збірній України.

Спортивний фізіотерапевт Руй Фаріа поділився подробицями про стан 23-річного хавбека, зазначивши, що відновлення йде за планом, проте потрібна обережність.

«Судаков ушкодив суглоб у верхній частині плеча — травма зачіпає акроміально-ключичне з’єднання через розрив деяких волокон. Це спричинило розтягнення захисної капсули. Бенфіка оцінює це як легке розтягнення — фактично вивих першого ступеня. Він не такий небезпечний, як міг би здаватися. Перші дні гравець відчуватиме дискомфорт і навіть біль, але його можна контролювати за допомогою захисту суглоба та медикаментів. Водночас відновлення має бути порівняно швидким».

За інформацією A Bola, Судаков має все ж таки шанси повернутися на поле, але Жозе Моурінью не має наміру ризикувати і поспішати його повернення, щоб уникнути повторного пошкодження. Очікується, що українець з'явиться у складі вже у матчі Ліги чемпіонів проти Ньюкасла.