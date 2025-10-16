Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью повідомив, що у матчі 1/32 фіналу Кубка Португалії проти Шавіша замість українця Анатолія Трубіна у воротах зіграє Самуел Соареш. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Завтра гратиме Самуел, але це не турнір для Трубіна і не турнір для Самуела. Зовсім ні. Я, звісно, сподіваюся на виграш, і сподіваюся згодом провести матч або з Атлетіко, або з Фельгейрасом... Я не можу обіцяти, що саме Самуел зіграє у наступному поєдинку Кубка Португалії.

Це рішення стосується цього матчу. Самуел – відмінний голкіпер, але за п'ять матчів, що я тут працюю, він ще не провів жодної хвилини. Я завжди прагнув послідовності – не тільки з ним, але й з іншими футболістами – і він ніколи не грав. Він багато працює, заслуговує на те, щоб грати, залишився тут з нами.

Трубін зіграв два матчі за останні 15 днів, Самуел не грав. Ми цілком йому довіряємо, і так, Самуел завтра гратиме.