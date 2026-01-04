Головний наставник лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью розкритикував українського півзахисника своєї команди Георгія Судакова, звернувши увагу на його помилки в епізоді з пропущеним м'ячем у поєдинку 17 туру чемпіонату Португалії проти Ешторіла, що завершився перемогою 3:1.

«Чого ми не повинні робити, так це пропускати гол, як ми це зробили. Після рахунку 2:0 не можна пропускати гол у доданий до першого тайму час. Не можна так підходити до індивідуального протистояння з найкреативнішим гравцем суперника, який володіє чудовим дриблінгом, з такою крихкістю, безрозсудністю та відсутністю відповідальності, бо одна справа – йти на перерву з рахунком 2:0, а інша – 2:1.

У перерві моїм завданням було швидко проаналізувати відеозаписи з тактичного боку та, по суті, не дозволити команді впасти у відчай через пропущений гол, бо я відчував, як розчарування закрадається в роздягальню. Зрештою, ми вигравали, а не зіграли внічию чи програли», – цитує Моуріньо MaisFutebol.