Трубін — про трансфер з Шахтаря до Бенфіки: «Це кращий чемпіонат, кращий клуб з більш великими амбіціями»
Український воротар розповів про свій перехід у лісабонський клуб
близько 2 годин тому
Український голкіпер лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін поділився подробицями свого переходу до португальського клубу з донецького Шахтаря, який відбувся влітку 2023 року.
«Насправді, це був для мене дуже, дуже важкий момент, бо я грав лише за один клуб раніше – донецький Шахтар. Тож переїзд до іншої країни, де інша культура, інша мова, все – не те саме...
Тому для мене це було досить складно, але водночас дуже цікаво, бо це кращий чемпіонат, кращий клуб з більш великими амбіціями – найкращий у Португалії. І це хороший виклик для мене», – сказав воротар в інтерв'ю On The Continent – A European Football Podcast.
Цього сезону Трубін взяв участь у 26 матчах, пропустивши 17 м'ячів і оформивши 15 поєдинків без пропущених голів. Бенфіка зараз займає третю позицію в турнірній таблиці чемпіонату Португалії, набравши 36 очок.
