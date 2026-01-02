Український голкіпер лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін поділився подробицями свого переходу до португальського клубу з донецького Шахтаря, який відбувся влітку 2023 року.

«Насправді, це був для мене дуже, дуже важкий момент, бо я грав лише за один клуб раніше – донецький Шахтар. Тож переїзд до іншої країни, де інша культура, інша мова, все – не те саме...

Тому для мене це було досить складно, але водночас дуже цікаво, бо це кращий чемпіонат, кращий клуб з більш великими амбіціями – найкращий у Португалії. І це хороший виклик для мене», – сказав воротар в інтерв'ю On The Continent – A European Football Podcast.