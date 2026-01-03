Сергій Разумовський

У 17-му турі португальскої Прімейри Бенфіка на своєму полі впевнено переграла Ештуріл.

Головним героєм став Павлідіс. На 34-й хвилині він реалізував пенальті, а вже в компенсований час першого тайму подвоїв перевагу. Ештуріл одразу повернув інтригу – Карвалью скоротив відставання, тож на перерву команди пішли за рахунку 2:1. Після відпочинку «орли» контролювала гру й довела справу до перемоги третім голом Павлідіса на 80-й хвилині, оформивши хет-трик.

Український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков відіграв 77 хвилин і був найактивнішим у фінальній третині – завдав 5 ударів, мав 67% успішності дриблінгу (2/3), зробив 52 дотики та віддав 79% точних передач (22/28), виграв 50% дуелей (5/10), але допустив одну помилку, що призвела до удару; його оцінки – WhoScored (6.5) і SofaScore (6.3). Український голкіпер Анатолій Трубін провів повний матч: зробив три сейви, запобіг 0,63 голам, виконав одне вибивання рукою та віддав 59% точних передач (10/17), отримавши 6.6 від WhoScored і 6.8 від SofaScore.

Бенфіка набрала 39 очок і на три бали наблизилася до Спортінга у боротьбі за друге місце.

Чемпіонат Португалії, 17-й тур

Бенфіка – Ештуріл 3:1

Голи: Павлідіс, 34 (пен.), 45+1, 80 – Карвалью, 45+3