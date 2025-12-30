Португальська журналістка Софія Олівейра розкритикувала рішення наставника Бенфіки Жозе Моурінью замінити українського півзахисника Георгія Судакова у поєдинку 16 туру чемпіонату Португалії проти Браги, який завершився нічийним результатом 2:2.

На думку Олівейри, рівень Судакова помітно вищий за футбол, який зараз демонструє команда під керівництвом Моурінью. Журналістка наголосила, що українець не вписується у прагматичну модель гри тренера, а сам наставник у матчі з Брагою не зумів належним чином вплинути на перебіг зустрічі та допомогти своїм футболістам.

«Була деталь, яка була дуже важливою для ходу гри - це заміна Судакова, який дійсно був найкращим гравцем «Бенфіки». Він чудово зіграв і зовсім несподівано покинув поле, оскільки Іванович вийшов як лівий вінгер - на позиції, де йому нема чого дати команді.

Моурінью зовсім не допоміг Бенфіці в той час, коли вона грала краще, ніж Брага, зрештою забравши енергію, з якою діяли його підопічні. Судаков - надто хороший гравець для того стилю, в який хоче грати Моурінью».