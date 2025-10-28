Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью залишився незадоволеним діями штабу збірної України після травми Георгія Судакова. Півзахисник лісабонського клубу отримав пошкодження у матчі проти Ісландії, і майже одразу після цього португальський фахівець зв'язався з ним, щоб уточнити деталі.

На запитання Моурінью щодо термінів обстеження Судаков відповів, що перевірка запланована через два дні. Така відповідь викликала роздратування у наставника, який наполіг, щоб керівництво клубу негайно організувало повернення футболіста до Португалії. Вже після прибуття до Лісабону українець пройшов медичне обстеження.

В Українській асоціації футболу пояснили, що в Ісландії того вечора медичні установи не працювали, і планувалося, що Судаков пройде обстеження пізніше, в Азербайджані. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Бенфіка зараз займає третій рядок у чемпіонаті Португалії, набравши 21 очко. Наступний матч команда Моурінью проведе 29 жовтня у Кубку ліги проти Тонделли. Початок поєдинку о 22:45 за київським часом.

Раніше в Португалії оцінили виступ Судакова та Трубіна в останньому матчі Бенфіки.