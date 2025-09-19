Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью під час офіційної презентації в новому клубі не забув згадати про рік роботи в Фенербахче. Його слова наводить A Bola.

Чи ідеальний зараз контекст для повернення? Ідеальний контекст для мене - знову тренувати одну з найкращих команд у світі. Моя кар'єра була багатою, я тренував найбільші клуби світу в різних країнах.Я зробив помилку, перейшовши до Фенербахче: це був не мій культурний рівень, це був не мій футбольний рівень. Звичайно, я викладався там до останнього дня.

Звичайно, я був засмучений після звільнення, як зараз Бруну Лаже, тому що ніхто не любить йти, але тренувати Бенфіку - означає повернутися на свій рівень, а мій рівень - це тренувати найбільші клуби світу, - зізнався Моурінью.