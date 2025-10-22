Моурінью відзначив Трубіна після поразки від Ньюкасла: «Був найкращим гравцем»
Голкіпер не зміг зіграти без пропущених м’ячів
близько 1 години тому
Анатолій Трубін/фото: Бенфіка
Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував поразку команди від Ньюкасла з рахунком 0:3 у матчі третього туру Ліги чемпіонів. Досвідчений фахівець особливо виділив гру голкіпера Анатолія Трубіна, назвавши українця найкращим гравцем Бенфіки у цій зустрічі.
Крім того, Моурінью поділився думкою про шанси команди вийти у плей-оф Ліги чемпіонів після трьох поспіль поразок.
«Ентоні Гордона справедливо назвали найкращим гравцем матчу. А що стосується Бенфіки, з огляду на останні 20 хвилин, коли команді довелося зовсім нелегко, я думаю, Трубін, безсумнівно, був найкращим гравцем».