Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью поділився своєю думкою про Порту, де свого часу він протягом довгого періоду очолював команду.

«Якщо ви запитаєте мене, чи є Порту одним з найбільших клубів світу, я відповім – так. Порту клуб-гігант? Так. Я приїхав у Бенфіку не для того, щоб роздратувати або засмутити Порту.

Я прийшов сюди, щоб насолоджуватися роботою у великому клубі з великими амбіціями. Сподіваюся, вони не сердяться і не зляться на мене.

Після приходу в Бенфіку я розмовляв з президентом Порту і своїм колишнім асистентом Андре Віллаш-Боашем і Фредеріку Варандашем, президентом Спортінга. Те, що я став тренером Бенфіки, не означає, що я прийшов воювати.

Чи думаю я, що мені знову влаштують овації на стадіоні Порту «Драгау»? Очевидно, що ні. Порту – величезна частина моєї історії, а я – частина Порту.

Вболівальники влаштували мені фантастичний прийом, якого, думаю, я заслужив, але ми вороги протягом 90 хвилин, вороги на полі – і нічого більше. Порту хоче перемогти, і я хочу перемогти. Більше нічого», – заявив Моурінью.