Лісабонська Бенфіка у шостому турі чемпіонату Португалії впевнено обіграла АВС з рахунком 3:0. Цей поєдинок став першим для Жозе Моурінью після повернення на посаду головного тренера орлів.

Український півзахисник Георгій Судаков відзначився своїм дебютним голом за новий клуб, влучивши у ворота суперника на 45+3 хвилині. За підсумками зустрічі він отримав оцінку 7.9 від статистичних ресурсів та був визнаний найкращим гравцем матчу.

Після п'яти зіграних матчів Бенфіка йде на другому місці турнірної таблиці, маючи в активі 13 балів. Команда відстає від Порту на п'ять пунктів, який вже провів шість ігор.