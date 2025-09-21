Судаков став найкращим гравцем Бенфіки в дебютному матчі Моурінью на чолі «орлів»
Георгій отримав визнання після матчу проти АВС
близько 2 годин тому
Георгій Судаков/фото: Бенфіка
Лісабонська Бенфіка у шостому турі чемпіонату Португалії впевнено обіграла АВС з рахунком 3:0. Цей поєдинок став першим для Жозе Моурінью після повернення на посаду головного тренера орлів.
Український півзахисник Георгій Судаков відзначився своїм дебютним голом за новий клуб, влучивши у ворота суперника на 45+3 хвилині. За підсумками зустрічі він отримав оцінку 7.9 від статистичних ресурсів та був визнаний найкращим гравцем матчу.
Після п'яти зіграних матчів Бенфіка йде на другому місці турнірної таблиці, маючи в активі 13 балів. Команда відстає від Порту на п'ять пунктів, який вже провів шість ігор.