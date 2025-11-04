Бенфіка жахливо стартувала в Лізі чемпіонів УЄФА, і тепер прагне виправити ситуацію проти іншої команди, яка після трьох турів не має перемог – Баєра Леверкузен.

Новини матчу та поточна форма

Жозе Моурінью може бути дворазовим переможцем ЛЧ, але він не зміг налаштувати Бенфіку на європейський лад. Португальський клуб програв усі три матчі в цьому турнірі, два з них після того, як 62-річний фахівець очолив команду у вересні, тож вони вже відстають на три очки від зони топ-24. Принаймні вдома справи кращі: перемога 3:0 над Віторією Гімарайнш у суботу стала десятим матчем без поразок у лізі (7 перемог, 3 нічиї), а Орли також мають чотириматчеву безпрограшну серію на своєму стадіоні (3 перемоги, 1 нічия), що сягає поразки в ЛЧ від Карабаха.

Баєр Леверкузен стартував в Європі стабільно, аж доки нічиї з ПСВ і Копенгагеном не перервала розгромна поразка 2:7 від чинних чемпіонів з ПСЖ. Це лише вдруге Die Werkself пропустили сім голів у континентальному матчі, і це дорівнює загальній кількості пропущених у всій фазі ліги в сезоні 2024/25! Їхня вразлива оборона знову постраждала минулими вихідними – поразка 0:3 від Баварії Мюнхен означає, що команда Каспера Х’юльманда зберегла лише один сухий рахунок в останніх п’яти матчах усіх турнірів (3 перемоги, 2 поразки), хоча це також перший матч, у якому вони не забили з середини квітня.

Історія очних зустрічей

Бенфіка програла лише один з шести матчів проти Баєра Леверкузен (2 перемоги, 3 нічиї), португальці також непереможні в домашніх очних поєдинках (1 перемога, 2 нічиї).

Гарячі статистика та серії

Перед цим туром лише три команди мали менше ударів в ціль, ніж вісім від Бенфіки в ЛЧ. Останні чотири матчі Бенфіки принесли понад 2.5 голи. Три з останніх чотирьох ігор Баєра Леверкузен в усіх турнірах мали червону картку. Баєр Леверкузен пропускав щонайменше двічі в останніх чотирьох виїзних матчах ЛЧ (1 нічия, 3 поразки).

Ключові гравці та відсутні

Ештадіу да Луж – щасливе місце для форварда Бенфіки Вангеліса Павлідіса, який забив там п’ять разів в останніх чотирьох матчах ЛЧ.

Баєр Леверкузен сподівається на Патріка Шіка, адже востаннє програв клубний матч, у якому забив, в лютому 2023 року (25 перемог, 6 нічиїх)! Брума та Амар Дедіч залишаються поза грою за Бенфіку. Роберт Андріх не гратиме за Баєр Леверкузен після червоної картки проти ПСЖ, а Екі Фернандес вибув через травму.

