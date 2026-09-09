Голкіперу київського Динамо Руслану Нещерету може знадобитися хірургічне втручання. За інформацією журналіста Ігоря Циганика, травма воротаря виявилася серйознішою, ніж очікувалося.

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Саме через проблеми зі здоров’ям Нещерета кияни вирішили терміново повернути Георгія Бущана. Досвідчений голкіпер має допомогти команді закрити проблемну позицію.

Нещерет не виходить на поле з кінця липня. Після його травми місце у воротах Динамо посів 20-річний Вячеслав Суркіс. Однак у матчі проти Буковини, який завершився поразкою киян із рахунком 0:3, молодий воротар припустився кількох помилок і сам попросив заміну.

Після цього на поле вийшов 23-річний Ілля Ольховий, який у такий спосіб дебютував за Динамо. Водночас Суркіс не потрапив до заявки на наступний матч проти ЛНЗ, що завершився безгольовою нічиєю.

Головний тренер Динамо Ігор Костюк пояснив відсутність молодого голкіпера травмою. Таким чином, після проблем Нещерета та ушкодження Суркіса тренерський штаб був змушений повернути до складу Бущана.

Точні терміни відновлення Руслана Нещерета наразі невідомі. Якщо воротареві справді знадобиться операція, він може пропустити значний відрізок сезону.