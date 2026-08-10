Друга перемога за два дні. Шахтар переміг Миколаїв у контрольному матчі
У складі гірників забили Мейрелліш та Азаров
Фото: ФК Шахтар
Донецький Шахтар здобув перемогу над Миколаєвом у контрольному поєдинку.
Спарніг проходив у скороченому форматі — два тайми по 30 хвилин. Перемогу гірникам забезпечили влучні удари Луки Мейрелліша та Іраклі Азарова.
Товариський матч
Шахтар — Миколаїв — 2:0
Напередодні Шахтар з рахунком 2:0 обіграв Епіцентр у матчі другого туру УПЛ завдяки голам Олега Очеретька та Єгора Назарини.
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