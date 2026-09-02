Мудрик – про перехід в Тоттенгем: «Де Дзербі – мій футбольний батько»
Український вінгер цей сезон зіграє під керівництвом екстренера Шахтаря
Новачок Тоттенгема український вінгер Михайло Мудрик для прес-служби клубу заявив, що головний тренер «шпор» Роберто Де Дзербі знає, як розкрити його потенціал на футбольному полі.
«Він – мій футбольний батько. Я вірю йому, я довіряю йому. Якщо я йому потрібен – я завжди тут. Я знаю, чого він від мене хоче. І з ним я завжди відчуваю, що прогресую. Він може витягнути з тебе найкраще і направити тебе правильним шляхом, щоб ти розвивав свої навички та свою гру.
У нього дуже розумний, атакувальний і домінантний стиль гри, який чудово підходить усім атакувальним гравцям. Він вимагає від своїх футболістів максимум, і саме тому ти можеш показувати свої найкращі якості.
Я вважаю, що він був надзвичайно важливим тренером у моїй кар’єрі, який допоміг розкрити мій потенціал – ще не на всі сто відсотків. І я думаю, він знає, як зробити це ще краще».
Де Дзербі працював із Мудриком у Шахтарі в сезоні 2021/22. Під його керівництвом українець відіграв 19 матчів, забив 2 голи та віддав 6 асистів.
Нагадаємо, вчора Тоттенгем оголосив про підписання 25‑річного українця на правах оренди з Челсі. Раніше стало відомо, що угода передбачає опцію викупу футболіста за 75 мільйонів фунтів (87,5 мільйона євро).