Новачок Тоттенгема український вінгер Михайло Мудрик для прес-служби клубу заявив, що головний тренер «шпор» Роберто Де Дзербі знає, як розкрити його потенціал на футбольному полі.

«Він – мій футбольний батько. Я вірю йому, я довіряю йому. Якщо я йому потрібен – я завжди тут. Я знаю, чого він від мене хоче. І з ним я завжди відчуваю, що прогресую. Він може витягнути з тебе найкраще і направити тебе правильним шляхом, щоб ти розвивав свої навички та свою гру.

У нього дуже розумний, атакувальний і домінантний стиль гри, який чудово підходить усім атакувальним гравцям. Він вимагає від своїх футболістів максимум, і саме тому ти можеш показувати свої найкращі якості.

Я вважаю, що він був надзвичайно важливим тренером у моїй кар’єрі, який допоміг розкрити мій потенціал – ще не на всі сто відсотків. І я думаю, він знає, як зробити це ще краще».