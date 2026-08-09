Павло Василенко

Михайло Мудрик може продовжити кар’єру в чемпіонаті Іспанії. Хетафе зацікавлений у підписанні українського вінгера Челсі та вже працює над його орендою. За інформацією Fichajes.net, іспанський клуб хоче взяти 25-річного футболіста на один сезон.

Хетафе готовий заплатити Челсі 2 мільйони євро за оренду Мудрика. Крім того, представник Ла Ліги планує взяти на себе 40% зарплати українця. Решту фінансових зобов’язань перед футболістом продовжить виконувати лондонський клуб.

Такий варіант може влаштувати Челсі, який зацікавлений у тому, щоб Мудрик отримував регулярну ігрову практику після тривалої паузи. Для самого українця головним пріоритетом також є повернення на поле та можливість стабільно грати, а не перебування в складі лондонців без достатньої кількості матчів.

Мудрик перейшов до Челсі із донецького Шахтаря у січні 2023 року. За лондонський клуб він провів 73 офіційні матчі, забив 10 голів і віддав 11 результативних передач.

Останній офіційний поєдинок українця за Челсі відбувся 28 листопада 2024 року – у матчі Ліги конференцій проти Хайденхайма (2:0).

Контракт Мудрика з лондонцями розрахований до 30 червня 2031 року.