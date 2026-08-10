Денис Сєдашов

У лондонському Челсі звернули увагу на зміни в поведінці Михайла Мудрика, який приєднався до команди під час турне в Гонконзі.

За інформацією The Athletic, якщо раніше український вінгер поводився замкнуто, то після тривалої відсутності став значно відкритішим у спілкуванні з партнерами та персоналом клубу.

Мудрик не грав із листопада 2024 року через позитивний тест на мельдоній. Його повернення до складу Челсі стало можливим після врегулювання справи з Футбольною асоціацією Англії та WADA.

Загалом до відсторонення українець провів за лондонський клуб 73 матчі, забив 10 голів та віддав 11 результативних передач.

Автогол після пасу Мудрика врятував Челсі від поразки в Малайзії.