Павло Василенко

Лондонський Челсі поки не планує відправляти в оренду українського вінгера Михайла Мудрика. За інформацією ТаТоТаке, усі можливі сценарії щодо майбутнього футболіста наразі залишаються лише теоретичними.

Найближчим часом 25-річний українець має приєднатися до команди під час передсезонного турне в Гонконзі. Лише після того, як головний тренер Хабі Алонсо та керівництво клубу оцінять його фізичний стан і готовність, буде ухвалено рішення щодо подальших планів.

«Наразі в Челсі немає об'єктивної оцінки його стану та можливостей. Тренер підкреслив, що можливі всі варіанти, але спочатку потрібно побачити футболіста в роботі. Усі чутки про оренду до Туреччини, Бельгії чи французького Страсбура не відповідають дійсності», – повідомляє джерело.

Мудрик не виходив на поле в офіційних матчах із кінця листопада 2024 року. Востаннє він зіграв за Челсі у поєдинку Ліги конференцій про Ганденгайма (2:0), де відзначився результативною передачею. Після цього українець майже два роки був позбавлений ігрової практики через допінгову справу.

Тепер перед вінгером стоїть непросте завдання – відновити оптимальні фізичні кондиції та довести тренерському штабу, що він здатний конкурувати за місце в основному складі.

Контракт Мудрика з Челсі чинний до 30 червня 2031 року. За лондонський клуб українець провів 73 матчі, забив 10 голів і віддав 11 результативних передач.