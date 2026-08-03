Знайшовся новий претендент на Мудрика
Відомо, що заважає угоді
Український вінгер Челсі Михайло Мудрик потрапив до сфери інтересів турецького Башакшехіра. За інформацією Türk Digitals, клуб зі Стамбула вже провів попередні переговори з лондонцями щодо можливого переходу футболіста на правах оренди.
Втім, головною перешкодою для потенційної угоди залишається фінансовий аспект. Заробітна плата українця є надто високою для турецького клубу, тому реалізація трансферу наразі виглядає складною.
Минулого сезону Башакшехір посів п'яте місце в чемпіонаті Туреччини та виступав у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Однак стамбульський клуб несподівано поступився фінському Інтеру з Турку (1:1, 0:2) і завершив єврокубкову кампанію.
Останній офіційний матч Мудрик провів 28 листопада 2024 року. Тоді він вийшов на поле у зустрічі Ліги конференцій проти Гайденгайма, допоміг Челсі здобути перемогу з рахунком 2:0 та відзначився результативною передачею.
Після цього українець майже два роки не мав ігрової практики через допінгову справу.
Раніше повідомлялося, що в Челсі не планують поспішати з рішенням щодо майбутнього Мудрика. У клубі хочуть спочатку оцінити його фізичний стан під час передсезонної підготовки, а вже потім визначитися, чи залишиться він у команді, чи вирушить в оренду.