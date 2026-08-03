Павло Василенко

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик потрапив до сфери інтересів турецького Башакшехіра. За інформацією Türk Digitals, клуб зі Стамбула вже провів попередні переговори з лондонцями щодо можливого переходу футболіста на правах оренди.

Втім, головною перешкодою для потенційної угоди залишається фінансовий аспект. Заробітна плата українця є надто високою для турецького клубу, тому реалізація трансферу наразі виглядає складною.

Минулого сезону Башакшехір посів п'яте місце в чемпіонаті Туреччини та виступав у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Однак стамбульський клуб несподівано поступився фінському Інтеру з Турку (1:1, 0:2) і завершив єврокубкову кампанію.

Останній офіційний матч Мудрик провів 28 листопада 2024 року. Тоді він вийшов на поле у зустрічі Ліги конференцій проти Гайденгайма, допоміг Челсі здобути перемогу з рахунком 2:0 та відзначився результативною передачею.

Після цього українець майже два роки не мав ігрової практики через допінгову справу.

Раніше повідомлялося, що в Челсі не планують поспішати з рішенням щодо майбутнього Мудрика. У клубі хочуть спочатку оцінити його фізичний стан під час передсезонної підготовки, а вже потім визначитися, чи залишиться він у команді, чи вирушить в оренду.