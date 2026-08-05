Повернення Мудрика відбулося. Українець зіграв перший матч за Челсі після дискваліфікації
Михайло Мудрик вийшов на заміну
Український вінгер Челсі Михайло Мудрик провів свій перший матч після тривалого відсторонення через допінгову справу.
25-річний футболіст вийшов на поле в товариському поєдинку проти Ювентуса, який проходив у рамках передсезонного збору лондонського клубу в Гонконзі.
Головний тренер синіх Хабі Алонсо випустив українця на 82-й хвилині, коли рахунок уже був 0:1. Таким чином, Мудрик офіційно повернувся до складу Челсі після майже дворічної паузи.
Єдиний м'яч у зустрічі було забито на 68-й хвилині. Перемогу туринському клубу приніс Едон Жергова, який відзначився після передачі Кенана Їлдиза.
Товариський матч
Челсі – Ювентус – 0:1
Гол: Жергова, 68.
Нагадаємо, у грудні 2024 року в організмі Мудрика було виявлено мельдоній, що входить до списку заборонених речовин Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).
Після тривалого розгляду справи сторони досягли мирової угоди, а термін відсторонення українця було скорочено. Це дозволило футболісту повернутися до тренувань і знову отримати право брати участь в офіційних та товариських матчах.
До початку дискваліфікації Мудрик провів за Челсі 73 матчі, у яких забив 10 голів і віддав 11 результативних передач.
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