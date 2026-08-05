Павло Василенко

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик провів свій перший матч після тривалого відсторонення через допінгову справу.

25-річний футболіст вийшов на поле в товариському поєдинку проти Ювентуса, який проходив у рамках передсезонного збору лондонського клубу в Гонконзі.

Головний тренер синіх Хабі Алонсо випустив українця на 82-й хвилині, коли рахунок уже був 0:1. Таким чином, Мудрик офіційно повернувся до складу Челсі після майже дворічної паузи.

Єдиний м'яч у зустрічі було забито на 68-й хвилині. Перемогу туринському клубу приніс Едон Жергова, який відзначився після передачі Кенана Їлдиза.

Товариський матч

Челсі – Ювентус – 0:1

Гол: Жергова, 68.

Нагадаємо, у грудні 2024 року в організмі Мудрика було виявлено мельдоній, що входить до списку заборонених речовин Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Після тривалого розгляду справи сторони досягли мирової угоди, а термін відсторонення українця було скорочено. Це дозволило футболісту повернутися до тренувань і знову отримати право брати участь в офіційних та товариських матчах.

До початку дискваліфікації Мудрик провів за Челсі 73 матчі, у яких забив 10 голів і віддав 11 результативних передач.