«Він ще не готовий»: Де Дзербі жорстко оцінив дебют Мудрика за Тоттенгем
Керманич висловився про фізичну форму українця
Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі прокоментував дебют лівого вінгера Михайла Мудрика у виїзному матчі 3-го туру АПЛ проти Ноттінгема (0:0). Слова наводить football.london.
25-річний український півзахисник у цій грі вперше вийшов на поле у складі лондонського клубу, замінивши на 74-й хвилині Матіса Теля.
Він ще не готовий. Він працює над тим, щоб досягти найкращої фізичної форми. Йому потрібен час, йому потрібно працювати.
На цій позиції у нас є Матіс Тель – гравець із великим потенціалом. Але й Матіс приймає занадто багато неправильних рішень, так само як і Мудрик. Отже, двоє сильних гравців, двоє гравців із великим потенціалом.
Ісак забив двічі за три хвилини. Ліверпуль упевнено переміг Іпсвіч.
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