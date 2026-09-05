Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі прокоментував дебют лівого вінгера Михайла Мудрика у виїзному матчі 3-го туру АПЛ проти Ноттінгема (0:0). Слова наводить football.london.

25-річний український півзахисник у цій грі вперше вийшов на поле у складі лондонського клубу, замінивши на 74-й хвилині Матіса Теля.

Він ще не готовий. Він працює над тим, щоб досягти найкращої фізичної форми. Йому потрібен час, йому потрібно працювати.

На цій позиції у нас є Матіс Тель – гравець із великим потенціалом. Але й Матіс приймає занадто багато неправильних рішень, так само як і Мудрик. Отже, двоє сильних гравців, двоє гравців із великим потенціалом.