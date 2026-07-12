Мундіаль на 64 збірні. ФІФА готує масштабну реформу до ювілейного чемпіонату світу-2030
ЧС-2030 року може встановити новий рекорд за кількістю збірних
близько 2 годин томуПідписатися в
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) розглядає можливість збільшення кількості учасників чоловічого чемпіонату світу до 64 збірних перед ювілейним мундіалем у 2030 році. Про таку ініціативу заявив президент організації Джанні Інфантіно.
Керівник ФІФА підтвердив, що детальний аналіз цього питання розпочнеться найближчим часом.
Це безумовно є питанням, яке буде вивчено та обговорено у відповідних комітетах після цього чемпіонату світу.
Нагадаємо, поточний чемпіонат світу став першим в історії, на якому виступають 48 національних команд. До цього, у період з 1998 до 2022 року, на світових першостях незмінно змагалися 32 збірні.
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