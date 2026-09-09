Павло Василенко

Головний тренер ПСВ Петер Бос поділився очікуваннями від домашнього матчу першого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря. Наставник нідерландської команди вважає, що суперник має сильний склад, але водночас не хоче недооцінювати власну команду.

«У складі Шахтаря талановитих бразильців доповнюють якісні українські гравці. Легко сказати, що ми маємо виграти перший матч. На цьому етапі минулого року ми ще не були цілком готові перемогти Юніон», – сказав Бос на передматчевій пресконференції.

Тренер ПСВ переконаний, що за рік його команда зробила крок уперед. За словами фахівця, нинішній колектив грає значно краще, ніж минулого сезону, а тому ситуація зараз відрізняється від тієї, що була рік тому.

«Я впевнений, що зараз команда просунулася далі, ніж була торік. Чому? Ми граємо в кращий футбол. Тоді ми програли Телстару в Ередивізі. Не думаю, що це могло б статися з нами зараз», – зазначив Бос.

ПСВ та Шахтар зустрінуться 10 вересня в Нідерландах у межах першого туру загального етапу Ліги чемпіонів. Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.