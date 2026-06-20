Сергій Разумовський

Житомирське Полісся може найближчим часом оформити гучне підсилення атакувальної лінії. Український клуб перебуває на завершальному етапі переговорів щодо переходу вінгера азербайджанського Карабаха Леандру Андраде. Про це повідомив журналіст Фуад Алакбаров у соцмережі X.

За інформацією джерела, сторони вже суттєво просунулися у перемовинах і наразі обговорюють фінальні деталі потенційної угоди. У Поліссі розраховують оперативно закрити це питання, адже бачать у футболістові якісне підсилення для флангів атаки.

Леандру Андраде є одним із помітних гравців Карабаха останніх сезонів. 26-річний футболіст здатен діяти на різних позиціях у групі атаки, однак найчастіше використовується саме як вінгер. Його сильними сторонами є швидкість, техніка, вміння загострювати гру один в один, а також регулярна участь у результативних діях команди.

Особливо яскраво футболіст проявив себе на європейській арені. У минулому сезоні Ліги чемпіонів Леандру Андраде виступав за Карабах в основному етапі турніру та зумів відзначитися трьома забитими м’ячами та одним асистом у дев’яти поєдинках. Серед його хайлайтів були голи у ворота лондонського Челсі та лісабонської Бенфіки.

Поточна статистика Андраде також виглядає досить переконливо. У сезоні-2025/26 він провів 51 матч на клубному рівні, у яких забив 16 голів та віддав 11 результативних передач.

За оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість Леандру Андраде становить приблизно 3,5 мільйона євро. Для Полісся потенційне підписання такого футболіста може стати серйозною заявкою на посилення складу та підвищення конкуренції в атакувальній лінії перед стартом у Лізі конференцій матчами проти Копенгагена.

Андраде має міжнародний досвід на рівні національної збірної Кабо-Верде. У футболці своєї національної команди він провів сім матчів, однак не потрапив до заявки на чемпіонат світу-2026. При цьому сама збірна вже встигла голосно заявити про себе на турнірі: у першому турі Кабо-Верде сенсаційно відібрала очки в Іспанії (0:0).