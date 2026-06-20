Сергій Разумовський

Вінгер Реала та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор продовжує яскраво заявляти про себе на чемпіонаті світу-2026. Один із лідерів Селесао демонструє стабільно високий рівень гри та вже вдруге поспіль був визнаний найкращим футболістом матчу.

На нинішньому Мундіалі, який проходить у США, Мексиці та Канаді, Вінісіус відзначається результативними діями у двох стартових поєдинках поспіль. У першому турі він став найкращим гравцем зустрічі проти Марокко, яка завершилася нічиєю 1:1. У другому матчі групового етапу бразилець знову був у центрі уваги — у грі проти Гаїті він записав на свій рахунок гол та асист, допомігши команді здобути впевнену перемогу з рахунком 3:0.

Таким чином, Вінісіус Жуніор поступово виходить на роль головної атакувальної зірки збірної Бразилії на цьому турнірі. Його швидкість, індивідуальна майстерність та вміння вирішувати епізоди в завершальній третині поля стають важливими факторами для команди.

Водночас у таборі збірної Бразилії є і серйозні кадрові проблеми. До Неймара, який уже перебуває в лазареті, приєднався лідер Барселони Рафінья. Саме на нього перед стартом чемпіонату світу покладали великі надії, подекуди навіть більші, ніж на Вінісіуса.

Травма Рафіньї стала неприємним ударом для тренерського штабу селесао, адже він був одним із ключових виконавців у планах команди на турнір. Тепер відповідальність за результат у атаці Бразилії ще більше лягає на плечі Вінісіуса Жуніора.