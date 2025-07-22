Сьогодні київське Динамо проведе перший матч першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Команда Олександра Шовковського зіграє на виїзді проти мальтійського клубу Хамрун Спартанс.

Колишній гравець Динамо Тарас Михалик в інтервю сайту «Український футбол» поділився очікуваннями від цього поєдинку.

«Динамо вище за класом, за підбором гравців від Хамрун Спартанс, але сказати, що кияни мають однозначно громити мальтійців не можу. Не думаю, що так буде. Динамо має впевнено проходити Хамрун Спартанс, така моя думка.

Не люблю я прогнозувати. Хочу, щоб Динамо перемогло спокійно та без нервів».