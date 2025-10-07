Лідер збірної України U-20 не зіграє проти Іспанії в 1/8 чемпіонату світу
Геннадій Синчук пропустить ще один матч
22 хвилини тому
Півзахисник канадського Монреалю та молодіжної збірної України U-20 Геннадій Синчук не зможе вийти на поле у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2025 року проти Іспанії, повідомляє Динамоманія.
Як стверджує джерело, ФІФА продовжила його дискваліфікацію за дві жовті картки, отримані у перших турах групового етапу. Через це він пропустив поєдинок третього туру проти Парагваю (2:1), проте був у технічній зоні, що суворо заборонено футболістам, які відбувають покарання.
Українська сторона має намір подати апеляцію з метою скасувати це рішення.
У двох матчах турніру Синчук зумів забити два голи. Зустріч Україна U-20 – Іспанія U-20 пройде 7 жовтня та розпочнеться о 22:30 за київським часом.
Поділитись
Матеріали по темі
Федецький розповів, у чому секрет успіху збірної України U-20 на чемпіонаті світу
близько 11 годин тому