Півзахисник канадського Монреалю та молодіжної збірної України U-20 Геннадій Синчук не зможе вийти на поле у ​​матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2025 року проти Іспанії, повідомляє Динамоманія.

Як стверджує джерело, ФІФА продовжила його дискваліфікацію за дві жовті картки, отримані у перших турах групового етапу. Через це він пропустив поєдинок третього туру проти Парагваю (2:1), проте був у технічній зоні, що суворо заборонено футболістам, які відбувають покарання.

Українська сторона має намір подати апеляцію з метою скасувати це рішення.

У двох матчах турніру Синчук зумів забити два голи. Зустріч Україна U-20 – Іспанія U-20 пройде 7 жовтня та розпочнеться о 22:30 за київським часом.