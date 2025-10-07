ФІФА, аналізуючи майбутній матч 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу між збірними України U-20 та Іспанії U-20, виділила найнебезпечнішого футболіста у складі команди Дмитра Михайленка.

«Іспанії варто уважно придивитися до вінгера Геннадія Синчука. Він був найкращим футболістом збірної України у перших двох матчах групового етапу, але потім отримав дискваліфікацію.

Синчук добре відпочив і готовий показати себе у плей-оф. Іспанцям варто бути обережними», – зазначили на сайті ФІФА.