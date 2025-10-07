У ФІФА визначили найкращого гравця збірної України U-20 перед грою з іспанцями
Експерти ФІФА виділили Синчука
21 хвилину тому
Геннадій Синчук/фото: УАФ
ФІФА, аналізуючи майбутній матч 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу між збірними України U-20 та Іспанії U-20, виділила найнебезпечнішого футболіста у складі команди Дмитра Михайленка.
«Іспанії варто уважно придивитися до вінгера Геннадія Синчука. Він був найкращим футболістом збірної України у перших двох матчах групового етапу, але потім отримав дискваліфікацію.
Синчук добре відпочив і готовий показати себе у плей-оф. Іспанцям варто бути обережними», – зазначили на сайті ФІФА.
Зустріч відбудеться 7 жовтня та розпочнеться о 22:30 за київським часом.
