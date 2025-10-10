Гасперіні — про Довбика: «Мені шкода, що він поїхав у збірну України»
Наставник відзначив прогрес форварда
близько 1 години тому
Тренер Роми Джан П'єро Гасперіні високо оцінив прогрес Артема Довбика у процесі адаптації до своїх вимог.
«Мені шкода, що Довбик поїхав у збірну. Я бачу, як він росте, фізично розвивається. Це найважливіше, бо він по суті сильний гравець, як фізично, так і технічно, і щоб показувати високі результати, він повинен бути у відмінній формі
Я хотів би довести його до оптимальної форми, вірячи, що він знову зможе реалізувати свій потенціал. Ми працюємо в цьому напрямку. Він добре виступив у Флоренції. Нам потрібно вселити в нього велику впевненість і почуття приналежності; він повинен знати, що команда його підтримує», – сказав тренер для Corriere dello Sport.
Цього сезону український форвард провів сім матчів за римський клуб, відзначившись одним голом та однією результативною передачею.
