Тренер Роми Джан П'єро Гасперіні високо оцінив прогрес Артема Довбика у процесі адаптації до своїх вимог.

«Мені шкода, що Довбик поїхав у збірну. Я бачу, як він росте, фізично розвивається. Це найважливіше, бо він по суті сильний гравець, як фізично, так і технічно, і щоб показувати високі результати, він повинен бути у відмінній формі

Я хотів би довести його до оптимальної форми, вірячи, що він знову зможе реалізувати свій потенціал. Ми працюємо в цьому напрямку. Він добре виступив у Флоренції. Нам потрібно вселити в нього велику впевненість і почуття приналежності; він повинен знати, що команда його підтримує», – сказав тренер для Corriere dello Sport.