Михайло Цирук

У пʼятницю, 10 жовтня, збірна України проведе свій третій поєдинок відбору на ЧС-2026 проти Ісландії. Після того як у матчах з Францією (0:2) та Азербайджаном (1:1) синьо-жовті здобули лише одне очко, завдання на цю, а також наступну гру максимально зрозуміле - лише три очки, а будь-які інші варіанти вважатимуться невдалими.

Звісно, нічия з ісландцями поки не стане для синьо-жовтих вироком, і варіанти пробитися на мундіаль ще будуть. Проте для власної зручності та уникнення зайвих нервів краще перемагати, і ця перемога в Рейкʼявіку потрібна нашій команді з усіх поглядів: як турнірного, так і емоційно-психологічного, адже буде дуже важливо перервати серію з трьох невдалих офіційних матчів поспіль і отримати заряд впевненості у собі. Пропонуємо до вашої уваги анонс одного з ключових поєдинків української збірної на шляху до мундіалю.

Турнірне становище та форма команд

За підсумками перших двох турів збірна України майже притиснута до стіни. Якщо поразка від Франції (0:2) була цілком прогнозованою, то от втрата очок з Азербайджаном (1:1) у підсумку може стати справжньою проблемою. Може й не стати, якщо у двох матчах з ісландцями наша команда набере більше очок, ніж суперник, а також обіграє з другої спроби азербайджанців. Тому значення цього, а також наступного матчу просто неможливо перебільшити.

Ісландія ж розпочала кваліфікацію на ЧС-2026 значно більш вдало. У першому турі острівʼяни просто не залишили жодних шансів команді Азербайджану (5:0), звільнивши своєю перемогою її наставника Фернанду Сантуша.

Після цього майбутній суперник України дав дуже гідний бій збірній Франції. Ісландці вели в рахунку пів тайму, потім двічі пропустили, але не здалися, продовжили тиснути та навіть забили другий мʼяч наприкінці основного часу зустрічі, проте його скасували через порушення правил.

Попри такі результати на старті, букмекери вважають фаворитом зустрічі саме нашу команду. Вочевидь, клас гравців синьо-жовтих, навіть з усіма проблемами підопічних Сергія Реброва, вважається та визнається вищим, хоча з огляду на те, як безнадійно наша команда виглядала з відверто слабким суперником, таким як Азербайджан, сумніви в позитивному підсумку зустрічі з міцнішою командою точно є.

Хто буде атакувати?

Це питання в матчі, де нам потрібна перемога, знову дуже актуальне. Циганков знову пропустить гру через травму, і ці постійні пошкодження фактично зруйнували його карʼєру, зокрема у збірній. З останніх 20 матчів головної команди Віктор взяв участь лише в семи, і розраховувати на такого гравця як на повноцінну бойову одиницю, звісно, дуже важко. Крім нього, не допоможе збірній також Олександр Зубков.

Новачка Велетня навряд чи одразу кидатимуть у бій, як і недосвідченого, на рівні національної команди, Назара Волошина. Олександр Назаренко, який міг би стати потенційною опцією зліва, востаннє забивав ще влітку, а у форвардів також справи так собі: Довбик хоч нещодавно й забив перший гол у сезоні, та все ж поки далеко не залізний основний в Ромі, а Ванат, який відзначився двома голами в пʼяти матчах за Жирону, також чергує непогані матчі з досить посередніми.

Але попри всі ці обставини наша команда повинна повертатися з Рейкʼявіка з перемогою. Відступати немає куди, тож час відмовок минув: або синьо-жовті зможуть підлаштуватися під всі проблеми та здобути потрібний результат, або вкотре у своїй історії пролетять повз мундіаль. Інших варіантів у цій ситуації просто не дано.

Прогноз на матч Ісландія - Україна

Історія зустрічей

Історія протистояння команд складалася непросто. Синьо-жовті зустрічалися з ісландцями пʼять разів й змогли виграти тільки двічі. Перша в історії зустріч України та Ісландії відбулася у відборі на Євро-2000. Наша команда, в атаці якої тоді сяяв дует нинішнього головного тренера Сергія Реброва та президента УАФ Андрія Шевченка, а також ціла плеяда майбутніх півфіналістів Ліги чемпіонів із київського Динамо, вийшла вперед у середині другого тайму завдяки голу Владислава Ващука. Проте перевага протрималася лише сім хвилин – суперник зрівняв рахунок, і матч завершився нічиєю.

Реабілітуватися за втрату очок у Києві вдалося вже у виїзному матчі передостаннього, дев’ятого туру кваліфікації. Українцям знову було непросто, а єдиний гол у матчі забив Сергій Ребров, реалізувавши пенальті наприкінці першого тайму.

Набагато свіжіші у пам’яті матчі проти Ісландії в рамках відбору ЧС-2018. Матч у Києві, який проходив на порожньому НСК Олімпійський через санкції УЄФА, припав на перший тур кваліфікації. Було надзвичайно важливо почати відбір із трьох очок. Крім того, це був дебют Андрія Шевченка як головного тренера збірної. Та вікінги зіпсували його – вже на 6-й хвилині забив Фіннбогасон. Під кінець першого тайму рахунок зрівняв Андрій Ярмоленко, а в кінцівці поєдинку Євген Коноплянка міг принести Україні вольову перемогу, але не реалізував пенальті.

Єдиний програний матч проти Ісландії став для нас найгіршим. У збірної України не виходило нічого. Суперник не дозволив нав’язати свою гру, а в силовій боротьбі перевага була за господарями. У результаті дубль Гільфі Сігурдссона у другому таймі приніс ісландцям упевнену перемогу.

Ну і, нарешті, останній матч. Однозначно успішний, адже перемога над ісландцями у фіналі плейоф відбору в березні минулого року дозволила нашій команді потрапити в основну частину Євро-2024. Але на полі все складалося для синьо-жовтих дуже непросто.

Суперник вийшов вперед на 30 хвилині завдяки голу Гудмундссона, і аж до 54-ї українці поступалися в рахунку. Але потім усе стало на свої місця: спочатку рахунок у матчі зрівняв Віктор Циганков, а перемогу та путівку на континентальну першість своїм точним ударом приніс Михайло Мудрик.

