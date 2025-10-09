Ребров: «У нас багато травмованих»
Наставник синьо-жовтих повідомив про кадрову ситуацію
близько 2 годин тому
Фото - УАФ
Головний тренер збірної України Сергій Ребров напередодні поєдинку кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з Ісландією розповів, що наразі команда має кадрові проблеми.
«У нас багато травмованих. Але ми викликали достатньо гравців, які можуть їх замінити. Я вважаю, що футболісти, які є в розташуванні збірної, повинні вирішувати задачу завтра та в наступній грі», – сказав Ребров на пресконференції.
Після двох турів у групі D ситуація для України залишається непростою: поразка від Франції (0:2) та нічия з Азербайджаном (1:1) залишили команду на третьому місці у таблиці.
3 тур – 10 жовтня
Ісландія – Україна (21:45)
Франція – Азербайджан (21:45)
