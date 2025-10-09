Ребров повідомив, хто пропустить матч відбору ЧС-2026 з Ісландією
Зустріч пройде завтра
11 хвилин тому
Сергій Ребров. Фото - УАФ
Головний тренер збірної України Сергій Ребров напередодні поєдинку кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з Ісландією розповів про кадрові втрати синьо-жовтих.
«На жаль, Єгор Ярмолюк завтра не зможе грати, але він відновлюється. Післязавтра він вже буде працювати з гравцями в основній групі. Сподіваємося, Єгор буде готовий грати проти Азербайджана», – сказав Ребров на пресконференції.
Після двох турів у групі D ситуація для України залишається непростою: поразка від Франції (0:2) та нічия з Азербайджаном (1:1) залишили команду на третьому місці у таблиці.
3 тур – 10 жовтня
Ісландія – Україна (21:45)
Франція – Азербайджан (21:45)
