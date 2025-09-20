Ліверпуль на своєму полі зустрівся з Евертоном у матчі п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги. Український захисник Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі синіх.

Вже у дебюті зустрічі господарі відкрили рахунок. Гравенберх першим встиг до м'яча у штрафному майданчику, відгукнувся на точну передачу і в дотик пробив у кут під ліву штангу.

Пізніше підопічні Арне Слота зміцнили перевагу. Цього разу Гравенберх виступив у ролі асистента — його пас точно використав Екітіке, який потужним ударом відправив м'яч у нижній кут воріт.

Перший тайм завершився за рахунку 2:0 на користь Ліверпуля. Після перерви Евертону вдалося скоротити розрив. Ідрісса Гує, отримавши передачу від Ілімана Ндіае, відправив м'яч у ліву дев'ятку.

Миколенко провів на полі 87 хвилин, але підсумковий свисток зафіксував перемогу Ліверпуля у Мерсісайдському дербі.

Англійська Прем’єр-ліга, п’ятий тур

Ліверпуль — Евертон — 2:1

Голи: Гравенберх, 10, Екітіке, 29 — Гує, 58