Манчестер Юнайтед першим серйозно пригрозив воротам суперника на 9-й хвилині. Бруно Фернандеш блискуче пробив з межі штрафного майданчика, але м'яч влучив у поперечину.

Манчестер Юнайтед зіграв унічию з Евертоном на виїзді у третьому турі Англійської Прем'єр-ліги. Матч завершився з рахунком 2:2, а переможця команди так і не визначили.

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Евертон створив перший момент лише на 43-й хвилині. Мерлін Рель прострілив справа, після чого Тьєрно Баррі безперешкодно пробив головою, але м'яч пройшов вище воріт. Перед перервою Джаррад Брантвейт також мав нагоду, однак пробив прямо у воротаря Манчестер Юнайтед Сенне Ламменса.

На першій хвилині другого тайму гості вийшли вперед. Бріан Мбемо скористався помилкою Джордана Пікфорда та вивів Манчестер Юнайтед уперед.

Евертон продовжив атакувати та на 83-й хвилині зрівняв рахунок. Тайрік Джордж отримав м'яч на правому фланзі, увійшов до штрафного майданчика та потужним ударом у ближній кут переграв Ламменса.

На 88-й хвилині Манчестер Юнайтед знову вийшов уперед: після передачі Люка Шоу з лівого флангу Бенджамін Шешко головою зробив рахунок 2:1.

Однак господарі врятувалися вже в компенсований час. На 90+6-й хвилині Ейнслі Мейтленд-Найлз красивим голом встановив остаточний рахунок – 2:2.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко провів повний матч. Після трьох турів «іриски» мають п'ять очок, а Манчестер Юнайтед – чотири.

АПЛ, 3-й тур

Евертон – Манчестер Юнайтед – 2:2

Голи: Джордж, 83, Мейтленд-Найлз, 90+6 – Мбемо, 46, Шешко, 88.