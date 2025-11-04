Поєдинок між Сандерлендом та Евертоном завершував програму 10 туру АПЛ. Матч завершився з рахунком 1:1.

Обидві команди обмінялися голами в кожному з таймів. Мерсисайдці вийшли вперед невдовзі після початку гри. Оборона Сандерленда не очікувала нахабства від Ндіає, який у вирішальний момент взяв гру на себе.

Новачок АПЛ зумів відповісти своїм голом на самісінькому початку другого тайму, коли дебютним голом після повернення в Англію відзначився Джака, який вразив ворота Пікфорда. Перший номер збірної Англії цього вечора протистояв рідному клубу.

В час, що залишився, підопічним Девіда Моєса не вдалося засмутити колишню команду шотландця, поділивши очки на Стедіум оф Лайт.

Захисник збірної України Віталій Миколенко провів у складі Евертона повний матч.

АПЛ. 10 тур

Сандерленд - Евертон 1:1

Голи: Джака, 46 - Ндіає, 15

Малиновський посприяв першій перемозі Дженоа в Серії А.