Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко провів повний виїзний матч четвертого туру англійської Прем’єр-ліги проти Тоттенгема. Поєдинок у Лондоні завершився без забитих м’ячів – 0:0 .

Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

27-річний українець вийшов у стартовому складі своєї команди та відіграв усі 90 хвилин. Протягом зустрічі Миколенко активно діяв в обороні й неодноразово вигравав єдиноборства в боротьбі з футболістами господарів.

Захисник Евертона виконав сім відборів м’яча. Це найкращий показник серед усіх футболістів англійської Прем’єр-ліги в одному матчі поточного сезону. Надійна гра українця стала однією з головних причин того, що Тоттенгем не зміг створити достатньо небезпечних моментів біля воріт Евертона.

Виступ Миколенка також отримав високу оцінку з боку організаторів чемпіонату Англії. Раніше стало відомо, що саме українського оборонця визнали найкращим гравцем матчу четвертого туру Тоттенгем – Евертон за версією АПЛ.

Високо дії футболіста оцінив і статистичний портал WhoScored. Миколенко отримав оцінку 7,6 – найвищу серед усіх учасників поєдинку.