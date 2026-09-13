Миколенко – найкращий гравець матчу Тоттенгем – Евертон за версією АПЛ
27-річний українець отримав найвищу оцінку від статистичного порталу WhoScored
Найкращим гравцем матчу 4-го туру чемпіонату Англії Тоттенгем – Евертон (0:0) за версією АПЛ було визнано українського захисника «ірисок» Віталія Миколенка.
27-річний українець також отримав найвищу оцінку серед всіх гравців у цьому матчі від статистичного порталу WhoScored (7.6).
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На рахунку Миколенка 64 дотики до м’яча, 29 точних пасів з 35 (83%), 1 ключова передача, 2 неточних навіси, 2 точних довгих передачі з 3, 1 винос, 2 перехоплення, 7 відборів та 1 невдала спроба дриблінгу.
Друге очко для Де Дзербі: Миколенко взяв участь у третій нічиїй Евертона поспіль