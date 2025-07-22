Президент Професіональної футбольної ліги України Олександр Каденко розповів в коментарі сайту Sport.ua, що Минай не візьме участь у розіграшу нового сезону в Першій лізі.

«Вчора було одержано офіційного листа від ФК Минай, в якому зазначається, що закарпатці збираються призупинити участь в змаганнях під егідою ПФЛ.

Згідно з регламентом їх замінює команда, яка за підсумками минулого сезону посіла 14 місце в Першій лізі й поступилася в раунді плей-оф. Йдеться про Металург (Запоріжжя). Ми вже звернулися до запоріжців із запитом чи готові вони знову виступати в Першому дивізіоні. Попередня домовленість є».