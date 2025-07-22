Минай прийняв важливе рішення щодо свого майбутнього
ПФЛ отримала листа від закарпатського клубу
близько 4 годин тому
Президент Професіональної футбольної ліги України Олександр Каденко розповів в коментарі сайту Sport.ua, що Минай не візьме участь у розіграшу нового сезону в Першій лізі.
«Вчора було одержано офіційного листа від ФК Минай, в якому зазначається, що закарпатці збираються призупинити участь в змаганнях під егідою ПФЛ.
Згідно з регламентом їх замінює команда, яка за підсумками минулого сезону посіла 14 місце в Першій лізі й поступилася в раунді плей-оф. Йдеться про Металург (Запоріжжя). Ми вже звернулися до запоріжців із запитом чи готові вони знову виступати в Першому дивізіоні. Попередня домовленість є».
У сезоні 2024/25 років Минай посів четверте місце у підсумковій турнірній таблиці Першої ліги (Група на вибування), набравши 30 залікових пунктів.
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